Дважды судимый извращенец надругался над дочерью вдовы участника СВО

В городе-спутнике Волгограда Волжском разыскивает 47-летний Рустам Г., подозреваемый в надругательстве над восьмилетней дочерью вдовы участника СВО.
По данным телеграм-канала 112, злоумышленник был знаком с семьей, после гибели отца девочки на спецоперации помогал ее матери по хозяйству. Накануне женщина отправила дочь забрать купленные для нее сигареты и энергетик.
Девочка встретила мужчину в Центральном парке, где он, предварительно отведя ребенка в кусты, совершил преступление.
Известно, что подозреваемый ранее был судим за кражу и уклонение от отбывания лишения свободы. Кроме того, по данным источника, до этого он напал на местную жительницу. Подозреваемый до сих пор не задержан, его ищут.
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