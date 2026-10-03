Две машины разбились в серьезном ДТП на российской трассе

На трассе под Волгоградом две машины столкнулись на дороге и улетели в кювет

На федеральной трассе Р-229 между Саратовом и Волгоградом произошло серьезное ДТП. В Быковском районе на 617-м километре столкнулись два автомобиля, после чего обе машины вылетели в кювет.

По информации ГУ МВД России по региону, авария случилась днем 3 октября. На полосу встречного движения выехал 68-летний водитель на «ВАЗ-21074», где столкнулся с Lada Vesta. В результате удара отечественный автомобиль совершил опрокидывание.

Если судить по повреждениям на оперативных фото, удар «Ладе» пришелся в боковую часть кузова, однако водитель не пострадал.

У второй машины («ВАЗа») повреждения оказались куда серьезнее: пострадал пассажир, которого с места аварии увезла скорая помощь.

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