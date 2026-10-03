Двух иностранцев обвинили в подготовке теракта

Британская полиция предъявила обвинения двум гражданам Ирана в подготовке террористического акта против еврейской общины. Об этом сообщает Reuters.
Обвиняемые — 35-летний Рахман Салехи и 36-летний Салам Ахмадян. По данным полиции, они якобы поддерживали связь с третьей стороной за рубежом, которая могла находиться в Иране.
Заговор был направлен против еврейской общины на севере Англии накануне Йом-Киппура. Обвинения предъявлены в годовщину нападения на синагогу в Манчестере в прошлом году.
Мужчины предстанут перед Вестминстерским магистратским судом в субботу. Полиция уточнила, что это дело не связано с отдельным заговором против авиабазы ВВС Фэрфорд.
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