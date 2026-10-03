Дым снова заметили в потушенном историческом особняке у Исаакиевского собора

В Петербурге в потушенном особняке Миллера снова заметили дым

В Петербурге у Исаакиевского собора в потушенном историческом особняке, известном как дом Миллера, вновь заметили дым утром 3 октября.

Как сообщает портал 78.ru, столб дыма поднимается из одного из окон здания, хотя накануне спасатели официально завершили работы по ликвидации открытого горения.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Сотрудники МЧС развернули рукава для проливки тлеющих конструкций.

Спустя некоторое время, устранив угрозу повторного возгорания, пожарные покинули территорию особняка.

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