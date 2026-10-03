Экс-депутата обвинили в нападении на сотрудника аэропорта

Бывшего депутата задержали после конфликта у багажной ленты в Дакке

В Дакке (Бангладеш) задержали бывшего депутата Ахтаруззамана по делу о предполагаемом нападении на сотрудника службы безопасности международного аэропорта имени Хазрата Шахджалала. Ему также вменяют воспрепятствование работе государственных служащих и нарушение порядка. О задержании сообщила полиция столицы Бангладеш.

Полицейские забрали бывшего парламентария из его дома вечером 2 октября. Основанием стало заявление представителя службы безопасности аэропорта.

Согласно материалам заявления, конфликт произошел утром 1 октября возле багажных лент. Пассажиры рейса из Медины долго ждали вещи; ситуацию осложняли большое число прибывших и нехватка тележек. Для урегулирования спора на место пригласили руководителя аэропорта.

Заявитель утверждает, что Ахтаруззаман оскорблял руководителя и угрожал ему. Затем сопровождавшие бывшего депутата люди начали снимать происходящее в зоне с ограниченным доступом.

Когда сотрудник безопасности потребовал прекратить съемку, Ахтаруззаман, по версии заявителя, оскорбил его и применил физическое насилие. В заявлении также говорится о повреждении бутылок с водой, принадлежавших другим пассажирам.

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