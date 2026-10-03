Экс‑теннисистку РФ обокрали прямо после матча

На турнире WTA в Пекине у экс‑российской теннисистки Марии Тимофеевой, выступающей за Узбекистан, украли часы. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях, отметив, что инцидент произошел в раздевалке после матча.

По словам Тимофеевой, она оставила сумку без присмотра примерно на десять минут, пока принимала душ. За это время из ее вещей исчезли часы. Спортсменка подчеркнула, что кража произошла в помещении, предназначенном для игроков турнира WTA 1000.

Тимофеева напомнила, что подобные случаи с ней происходят не впервые. В 2024 году неизвестные списали с ее банковского счета около €10 тыс. А во время «Ролан Гаррос» 2026 года у нее украли сумку с паспортом, телефоном и личными вещами.

Официальных комментариев от организаторов турнира на момент публикации не поступало.

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