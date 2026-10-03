Фигуранту дела об убийстве благотворителя ранее списали четыре обвинения

ABC13: мужчину застрелили во время раздачи еды бездомным в США

В Хьюстоне 30-летнего Отиса Паркса обвиняют в убийстве 58-летнего Джона Доната, который раздавал еду бездомным возле гостиницы. По версии полиции, Паркс попытался завладеть его автомобилем и выстрелил, когда мужчина стал уезжать.

ABC13 изучил документы о предыдущих уголовных делах подозреваемого. В 2018 году Паркс неоднократно ударил ножом своего знакомого после того, как обнаружил опрелости у ребенка своей девушки, утверждает полиция. За нападение он получил семь лет заключения.

Пока Паркс находился в окружной тюрьме перед переводом в другое исправительное учреждение, ему предъявили еще четыре обвинения — за нападения на сотрудников и хранение запрещенных предметов.

Дополнительного срока он не получил. Согласно судебным документам, прокуратура прекратила эти дела, сославшись на то, что обвиняемый уже отбывает наказание за нападение с ножом.

Представитель нынешнего окружного прокурора отказался объяснять решения, принятые при предыдущем руководстве. Адвокат Паркса не стал комментировать новое дело об убийстве.

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