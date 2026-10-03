Кредит на полмиллиона получил мужчина после бесплатного чекапа

В суд обратился 65-летний житель Санкт-Петербурга, который утверждает, что в частной клинике ему навязали кредитный договор на полмиллиона рублей. По словам пенсионера, оформление бумаг произошло после капельницы с сильнодействующим лекарством.

Изначально мужчина посетил клинику для бесплатного обследования сосудов. После завершения чекапа он сообщил о болях в колене, и ему рассчитали курс лечения стоимостью 538 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Пенсионер настаивает: документы на кредит он подписывал уже после введения препарата, а детали подтверждения операций через СМС-сообщения из памяти стерлись. От предложенного лечения мужчина отказался, но клиника вернула мужчине только 194 тысячи рублей.

Согласно сообщению, бывшая сотрудница клиники пояснила, что пациентов завлекали бесплатной диагностикой, а затем убеждали в необходимости дорогостоящих процедур. По её свидетельству, ставка делалась на тех, кто был способен оформить кредит хотя бы на 50 тысяч рублей. Осознав механизм работы, девушка уволилась и обвинила прежних работодателей в мошеннических действиях.

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