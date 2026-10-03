Лёгкий заработок обернулся уголовным делом для мужчины

Нижегородец оформил фирму за 35 тысяч и оказался под следствием

В Нижнем Новгороде уголовное дело о фиктивной регистрации юридического лица возбуждено следственным отделом МО МВД России «Семёновский» после того, как 20-летний местный житель добровольно явился в полицию с повинной. Молодой человек признался в участии в противоправной схеме, сообщили в пресс-службе МВД Нижегородской области.

Согласно материалам дела, летом 2025 года фигуранту через мессенджер поступило предложение о «лёгком заработке». За 35 тысяч рублей ему требовалось оформить на своё имя юридическое лицо и передать документы курьеру. Гражданин согласился на условия, открыл счёт в банке и вручил пакет документации посреднику.

Спустя год молодой человек был вызван в суд. Именно после этого он осознал, что его действия носили преступный характер, и принял решение обратиться в правоохранительные органы.

Расследование ведётся по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ. Данная норма предусматривает несколько видов наказания: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы до трёх лет.

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