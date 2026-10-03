Медведь вырыл тело из могилы на кладбище и напугал россиян

На кладбище «Южная Маймакса» в Архангельске медведь повадился раскапывать свежие захоронения. После жалоб горожан на территории установили фотоловушки и вышку для наблюдения за хищником. Об этом пишет Daily Storm.
По словам настоятеля расположенного на кладбище храма-часовни «Споручница грешных», первыми тревогу забили родственники людей, чьи могилы оказались повреждены. Самого зверя пока никто не видел — на территории находят только его отчётливые следы.
Священник рассказал, что медведь точно тронул две могилы. Из одной он достал тело на поверхность, но не надругался над ним.
Информацию о появлении медведя подтвердили в администрации Архангельска. Данные передали полиции и региональному Минприроды.
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