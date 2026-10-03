Мигрант-нелегал изрезал ножом соотечественника на стройке

В Ленобласти мигрант-нелегал на стройке ранил ножом соотечественника

В Ленобласти на стройплощадке в Сертолово мигрант-нелегал нанес ножевые ранения соотечественнику. Инцидент произошел в ночь на 2 октября.

О произошедшем в полицию сообщили медики: в больницу с резаными ранами в тяжелом состоянии был доставлен 32-летний приезжий из Средней Азии, проживавший в строительном вагончике-бытовке.

В тот же день на территории стройки был задержан 41-летний соотечественник потерпевшего.

По версии следствия, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом.

Установлено, что оба строителя находятся на территории Российской Федерации нелегально. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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