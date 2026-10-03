Молодая россиянка придумала хитрую схему с продажей щенков

Красноярские полицейские раскрыли серию онлайн-афер с продажей щенков породы мальтипу. В полицию обратились шесть жительниц города Шарыпово, которые перевели злоумышленнице около 250 тысяч рублей, но остались без питомцев. Об этом сообщает МВД Медиа.

В августе 2026 года 21-летняя жительница Омска разместила на популярной интернет-площадке фейковое объявление. Для привлечения покупателей она использовала фотографии чужих собак и выставила заманчиво низкие цены.

После получения полной предоплаты женщина начинала придумывать оправдания: сначала щенки якобы «сидели на карантине», затем она «экстренно легла в больницу с дочерью», а позже сообщила, что ребенок якобы скончался.

В какой-то момент аферистка пообещала вернуть деньги, но перестала выходить на связь.

По данным полиции, общий ущерб составил около 250 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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