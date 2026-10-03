Мошенники инсценировали планируемый обыск, чтобы завладеть 12,8 млн

Жительница Москвы стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы, в результате которой лишилась более 12,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, инцидент начался с телефонного звонка: неизвестный представился сотрудником пенсионного фонда и уведомил женщину о необходимости явиться для перерасчета пенсии. Для оформления записи на прием звонивший запросил код из поступившего СМС-сообщения, который потерпевшая ему сообщила.

В дальнейшем в схему вступили другие участники, выдававшие себя за работников органов финансового контроля и правоохранительных структур. Они убедили москвичку в том, что ее аккаунт взломан, а от ее имени якобы предпринимается попытка перевода средств на финансирование преступной деятельности.

Под предлогом содействия расследованию женщине предложили «сотрудничать», взяв с нее согласие о неразглашении. Женщина приобрела новый мобильный телефон, а затем получила инструкции по снятию сбережений со счетов и передаче наличных курьерам по кодовому слову.

Помимо этого аферисты инсценировали планируемый обыск по месту жительства женщины, направив ей запись разговора о направлении оперативной группы. Убедив потерпевшую, что избежать последствий можно только путем передачи всех хранящихся дома средств для декларирования, злоумышленники получили деньги.

Впоследствии москвичку склонили к мысли, что от ее имени оформляется кредит на 7 млн рублей под залог квартиры, и для предотвращения сделки требуется срочно внести средства. О случившемся стало известно только после того, как женщина начала занимать деньги у знакомых, а ее родственники обратились в правоохранительные органы. Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле Бутырской межрайонной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новый способ обмана автовладельцев. Схема строится на полном отсутствии личного контакта между «владельцем» и потенциальной жертвой. Злоумышленники все чаще используют объявления, домовые чаты и мессенджеры для дистанционного предложения гражданам.

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