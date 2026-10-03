Москвичи смыли в унитаз тряпки и кошачий наполнитель и остались без лифта

В доме в Коммунарке сломался лифт из-за проблем с канализацией

Жители московского поселка Коммунарка не могут пользоваться лифтом из-за проблем с канализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Причиной проблем с канализацией послужил засор труб.

«При прочистке нашли тряпки, памперсы, пакеты, салфетки и кошачий наполнитель. Все это не предназначено для смыва в унитаз», — рассказал один из жильцов.

В результате аварии на канализации перестали работать лифты, и людям приходится возвращаться домой пешком, преодолевая большое количество этажей.

Уточняется, что на месте происшествия находятся работники коммунальных служб. Они убирают воду из шахт лифта.

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