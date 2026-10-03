Мост обрушился повторно после сильного паводка в российском регионе

В Дагестане повторно обрушился Красный мост после паводка

Красный мост, соединяющий горные районы Дагестана с республикой, повторно обрушился в Гергебильском районе после сильного паводка. Инцидент произошел 2 октября 2026 года. Об этом сообщает Shot.

Из-за сильных ливней в регионе резко поднялся уровень воды в горных реках, а дополнительный приток воды произошел из-за сброса с плотины Гоцатлинской ГЭС.

Стремительный поток размыл отсыпную площадку с временными опорами моста через реку Аварское Койсу, в результате чего рухнуло пролетное строение.

Переправа находилась на ремонте после весенних паводков — работы шли несколько месяцев и должны были завершиться в конце ноября. Пострадавших нет, так как движение по мосту было заблаговременно закрыто из-за аварийного состояния.

На месте работают специалисты, которые обследуют конструкцию и оценивают масштаб повреждений. Для жителей Хунзахского, Шамильского и Тляратинского районов организованы альтернативные маршруты.

Также решается вопрос строительства временной переправы, если работы по восстановлению Красного моста затянутся надолго.

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