Мужчина чуть не погиб, приняв болезнь за ожирение

Житель Владивостока решил обратиться к медикам, чтобы справиться с «пивным животиком». Только вот вместо лишнего веса у мужчины диагностировали тяжелую форму поражения почек, а из его организма впоследствии было удалено порядка 20 литров скопившейся жидкости.

В течение нескольких месяцев мужчина быстро набирал массу тела, преимущественно в области живота, и был уверен, что причиной тому служит обычное ожирение. Ситуация изменилась после появления одышки: супруга настояла на визите к специалистам. Обследование выявило серьезные проблемы с почками — содержание креатинина оказалось в разы выше нормы, а белок выводился вместе с мочой. Несмотря на такие результаты, от госпитализации мужчина отказался.

Со временем отеки достигли критических размеров, а жидкость стала накапливаться уже даже в лёгких. К этому моменту почки мужчины полностью утратили способность функционировать. Пациента срочно прооперировали, удалив литры накопившейся воды. Медики подчеркнули: еще сутки промедления — и спасти его не удалось бы.

В Минздраве Приморья сообщили, что сейчас мужчине стало лучше, но вернуть почкам работоспособность уже невозможно. Теперь единственный выход для мужчины — пожизненная терапия.

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