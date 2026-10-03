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Происшествия 2522

Мужчина чуть не погиб, приняв болезнь за ожирение

20 литров жидкости удалили врачи из живота жителя Владивостока

20 литров жидкости удалили врачи из живота жителя Владивостока

Житель Владивостока решил обратиться к медикам, чтобы справиться с «пивным животиком». Только вот вместо лишнего веса у мужчины диагностировали тяжелую форму поражения почек, а из его организма впоследствии было удалено порядка 20 литров скопившейся жидкости.

В течение нескольких месяцев мужчина быстро набирал массу тела, преимущественно в области живота, и был уверен, что причиной тому служит обычное ожирение. Ситуация изменилась после появления одышки: супруга настояла на визите к специалистам. Обследование выявило серьезные проблемы с почками — содержание креатинина оказалось в разы выше нормы, а белок выводился вместе с мочой. Несмотря на такие результаты, от госпитализации мужчина отказался.

Со временем отеки достигли критических размеров, а жидкость стала накапливаться уже даже в лёгких. К этому моменту почки мужчины полностью утратили способность функционировать. Пациента срочно прооперировали, удалив литры накопившейся воды. Медики подчеркнули: еще сутки промедления — и спасти его не удалось бы. 

В Минздраве Приморья сообщили, что сейчас мужчине стало лучше, но вернуть почкам работоспособность уже невозможно. Теперь единственный выход для мужчины — пожизненная терапия.

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Автор:
Министерство здравоохранения Владивосток