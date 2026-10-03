Мужчина перешёл по ссылке и остался ни с чем

В Твери возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при аренде жилья.

29-летний житель областного центра нашел в одной из социальных сетей объявление о сдаче квартиры, сообщает пресс-служба МВД Тверской области. Молодой человек связался с «арендодателем» и обсудил с ним условия сделки. Незнакомец, представившийся хозяином жилья, направил потенциальному квартиранту ссылку для оплаты проживания.

Перейдя по указанной ссылке, тверичанин обнаружил списание 23 тысяч рублей со своего счета. Но заселиться в арендованную квартиру мужчине так и не удалось: «арендодатель» заблокировал его в социальной сети и прекратил общение. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новый способ обмана автовладельцев. Схема строится на полном отсутствии личного контакта между «владельцем» и потенциальной жертвой. Злоумышленники все чаще используют объявления, домовые чаты и мессенджеры для дистанционного предложения гражданам.

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