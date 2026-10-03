Мужчина ранил ножом двух женщин и свел счеты с жизнью

В Санкт-Петербурге мужчина ранил ножом жену и свел счеты с жизнью

В Санкт‑Петербурге произошёл трагический инцидент: в ходе бытового конфликта мужчина ранил двух женщин ножом, а затем покончил с собой. Об этом рассказали в пресс‑службе Главного следственного управления СК по городу.

По данным следствия, днём 1 октября в квартире на проспекте Науки мужчина из‑за внезапно возникших неприязненных отношений напал на женщин. Складным ножом он нанёс множественные удары одной из них — в область головы, шеи и туловища. Второй потерпевшей он поранил кисть.

Как уточнили в ГСУ СК, противоправные действия мужчины удалось пресечь, пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. После этого нападавший свел счёты с жизнью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

Предварительно установлено, что мужчина и одна из пострадавших были супругами — пара находилась в процессе развода. Вторая потерпевшая — знакомая супруги.