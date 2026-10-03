Мужчина серьезно пострадал в результате пожара в частном доме

Мужчина в крайне тяжелом состоянии госпитализирован после пожара в Махачкале

В Махачкале произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадал мужчина.

Сообщение о возгорании на улице Приозерная поступило в оперативную дежурную смену ночью. К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось горение в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан.

Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Причину и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России.

В результате происшествия пострадал 63-летний мужчина. Он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в российском регионе при пожаре погибла маленькая девочка в возрасте одного года и девяти месяцев. Трехлетний брат погибшей получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

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