На балконе квартиры в Жулебино нашли пакеты с расчлененным телом

На балконе квартиры жилого дома в Москве нашли пакеты с человеческими останками

Страшную находку обнаружили в одной из жилых квартир на Жулебинском бульваре в Москве. На балконе жилого дома были найдены пакеты с фрагментами человеческого тела, а также предполагаемые орудия преступления. Об этом сообщила Прокуратура Москвы в мессенджере "Макс".

"На балконе квартиры жилого дома по Жулебинскому бульвару обнаружены пакеты с человеческими фрагментами тела", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На опубликованных фотографиях запечатлены три черных мусорных пакета на балконе рядом с чемонаданами, а в раковине три кухонных ножа.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы и следственная группа. Работу правоохранительных органов на месте координирует Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов.

По факту обнаружения человеческих останков возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле в прокуратуре Москвы, устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.

По данным Телеграм-канала "112", останки могут принадлежать 53-летней женщине Елене Ц, а на причастность к убийству проверяют ее сожителя, личность и местонахождение которого сейчас устанавливают.