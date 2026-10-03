На Гавайях обрушилась известная достопримечательность

На Гавайях обрушилась знаменитая морская арка Холей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную службу национальных парков.

В публикации говорится, что морская арка Холей была важной достопримечательностью, находившаяся на скалистом гавайском побережье. Сформировавшаяся естественным путем более пяти веков назад, она обрушилась в воды Тихого океана.

Арка Холей, достигающая 27 метров в высоту, находилась на южном побережье Большого острова Гавайского архипелага — самого молодого и крупного участка суши в этой цепи, на территории Национального парка вулканов.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек пострадали в результате обрушения конструкции в баре в испанском автономном сообществе Риоха.

Читайте также: Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге: что это за здание и чем оно уникально.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX