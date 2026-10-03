На мокрой дороге легковушка врезалась в грузовик

Под Тюменью в ДТП с грузовиком погиб человек, еще один пострадал

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло серьёзное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика — в результате один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы. Данные об аварии предоставила Госавтоинспекция по Тюменской области.

Согласно сообщению ведомства, инцидент случился на 18‑м километре автодороги. Автомобиль «Фольксваген» врезался в заднюю часть грузовика «Хово». Причиной аварии могла стать скользкая дорога — на момент ДТП покрытие было мокрым. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте, его пассажирку экстренно госпитализировали с серьёзными повреждениями.

Сейчас движение на этом участке трассы организовано по одной полосе.

Стоит отметить, что ранее метеорологи выпустили штормовое предупреждение: в регионе прогнозировались обильные осадки и усиление ветра до 20 м/с.