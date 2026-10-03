На северо-востоке Украины произошел взрыв

В Сумах произошёл взрыв. Об этом проинформировал украинский телеканал «Общественное». Сообщение было опубликовано в Telegram-канале издания.

По данным телеканала, в городе раздался взрыв. О причинах и последствиях не уточняется. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Согласно онлайн-карте, которую ведёт министерство цифровой трансформации Украины, в Сумской области действует сигнал воздушной тревоги. Таким образом, взрыв произошёл на фоне тревоги.

Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах. Также появлялась информация о взрывах в Харькове, Кировограде и Кролевце. Официальной реакции украинских властей на новые сообщения не поступало.

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