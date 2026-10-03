На шахте под Североуральском при обрушении породы погиб человек

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что один человек погиб при обрушении горной породы на шахте «Черёмуховская-Глубокая» под городом Североуральск в Свердловской области.

По предварительной информации, около 06:40 по местному времени, то есть в 04:40 по московскому, 3 октября на шахте вблизи Североуральска на горизонте 1040 метров произошло локальное обрушение горной породы, и из-под завала специализированной службой было извлечено тело мужчины без признаков жизни.

Отмечается, что шахта работает в штатном режиме, а работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

Ранее сообщалось, что в Приморье в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали.