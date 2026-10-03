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Происшествия 1305

Над российским регионом за сутки сбили 145 дронов ВСУ

За сутки над Брянской областью перехватили 145 беспилотников

За сутки над Брянской областью перехватили 145 беспилотников

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своём канале на платформе «Макс» проинформировал, что за прошедшие сутки над территорией региона было уничтожено 145 украинских беспилотников самолётного типа.

По словам главы области, в ликвидации аппаратов участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Других подробностей Ковальчук не привёл. Информация о возможных повреждениях или пострадавших в результате атаки не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ночью повредили железнодорожные пути на перегоне Тросна — Ржаница во время следования поезда Смоленск — Брянск. Движение приостановили, ремонтная бригада РЖД начала восстановление. Также в Брянской и Калужской областях останавливали поезда на участках Унеча — Злынка и Людиново-1 — Дятьково из-за внешнего воздействия на инфраструктуру. Кроме того, в регионе мужчина получил ранение при ударе дрона по машине, а украинские силы атаковали посёлок Гетманская Буда Климовского района.

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