Нагрудная камера записала предполагаемое сексуальное нападение полицейского

ФБР подключилось к расследованию дела бывшего сотрудника управления шерифа округа Харрис в Техасе Доньи Дозье. Его обвиняют в попытке сексуального нападения и злоупотреблении служебными полномочиями.

По изложенной в суде версии обвинения, находившийся при исполнении Дозье пытался заставить женщину оказать ему сексуальные услуги в обмен на отказ от привлечения за незаконное проникновение на чужую территорию. Когда женщина начала истерически реагировать на происходящее, он прекратил свои действия, передает ABC13.

Согласно судебным документам, эпизод попал на запись его нагрудной камеры. Прокурор также сообщил, что при задержании Дозье признал сексуальные контакты примерно с 12 женщинами, с которыми познакомился, находясь в форме. Это признание само по себе не устанавливает, что каждый из контактов был преступлением.

Ведомство подтвердило участие ФБР. По сведениям источников ABC13, следователи изучают все записи нагрудной камеры бывшего сотрудника.

Дозье поступил на службу в 2023 году, а в 2024-м получил награду за доблесть после выезда на вызов о домашнем насилии. Сейчас он находится под стражей.

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