Найденные при ремонте кости превратили кухню в место преступления

Как сообщило информационное агентство SWNS, 49-летний британец Росс Следжер весной 2019 года был на работе, когда строитель, работавший над пристройкой кухни к своему дому, обнаружил нечто, похожее на человеческие кости.

Останки были официально перезахоронены в августе этого года во время церемонии в церкви недалеко от дома Следжера в Уае, графство Кент, на юго-востоке Англии.

Следжер сказал, что сначала он не придал особого значения находке, предположив, что кости принадлежали домашнему животному или птице, сообщает SWNS.

“Строитель сказал: ”Я нашел несколько костей", и я сказал: "Отлично", думая, что это домашние животные", - говорит Следжер.

Росс Следжер признается, что был ошеломлен, узнав, что останки могут принадлежать человеку. “Как вы можете себе представить, с моих губ сорвалось множество ругательств. Я подумал: ”Ты, должно быть, шутишь, это розыгрыш", но он сказал: "Я абсолютно серьезен", - вспоминает Следжер.

Найденные кости, возраст которых, как позже было установлено, составляет около 1000 лет, принадлежали англосаксам, вызвали ажиотаж и полицейское расследование, пишет New York Post.

Около 10 полицейских отправились в дом, чтобы осмотреть задний двор, и в конце концов следователи обнаружили останки второго тела. В общей сложности, в ходе раскопок были обнаружены бедренная кость, два черепа, ребра, часть таза и фрагменты плечевой кости и костей пальцев.

“Они подумали, что это место преступления”, - сказал Следжер. “У них должен был оставлен полицейский на ночь, и каждые полчаса он должен был выходить из своей машины”.

“Это вызвало вспышку соседского прожектора, которая вызвала лай моей собаки. Итак, как вы можете себе представить, я почти не спал в ту ночь”, - добавил он, как отметили в SWNS.

Примерно через 48 часов после первоначального обнаружения специалисты подтвердили, что останки были древними и не имели отношения к современному преступлению. Но на этом открытия не закончились.

Позже Следжер обнаружил то, что он описал как “костяшки пальцев”, когда устанавливал искусственную траву на своем заднем дворе, что вызвало некоторое беспокойство, связанное с ремонтом.

“Я подумал: "О нет, это затянет ремонт. На следующей неделе у меня будут каменщики”, - сказал Следжер. - Я думал: “Это может занять месяцы", но, к счастью, к концу выходных все закончилось”.

По словам Следжера, после завершения полицейского расследования останки были переданы историческому обществу и, в конечном счете, местному викарию, хотя на организацию места их последнего упокоения потребовалось время.

“Я думаю, что это был вопрос получения разрешения и того, разрешат ли им находиться там, - добавил Следжер. - Я думаю, что там было немного больше бюрократии, чем чего-либо еще”.

На августовской церемонии перезахоронения священник выбрал гимн “Иерусалим”, который, по словам Следжера, стал достойной данью уважения древним останкам.

Задний двор Следжера - не единственный в Соединенном Королевстве, где можно найти неожиданный фрагмент истории, отмечает New York Post. Другая британская пара недавно сделала исторически ценное — хотя и гораздо менее мрачное — открытие у себя на заднем дворе. В 2020 году супруги из Хэмпшира обнаружили клад из 70 исторических английских монет, когда ремонтировали забор возле цветочной клумбы. Монеты были проданы на аукционе в ноябре 2025 года более чем за 380 000 фунтов стерлингов, или примерно за 500 000 долларов.