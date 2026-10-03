Названо имя подозреваемого в нападении на пилота Flydubai

Нападение на капитана воздушного судна Flydubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив, предположительно, совершил второй пилот — 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Об этом сообщает телеканал АВС, ссылаясь на данные высокопоставленных представителей спецслужб и правоохранительных органов.

Ранее газета Wall Street Journal информировала, что власти Омана запретили этому летчику управлять воздушными судами из-за его радикальных взглядов. По сведениям источников издания, данный пилот, будучи гражданином Омана, был принят на работу в авиакомпанию Flydubai, несмотря на действующий запрет. При этом в публикации не уточнялось, делился ли Маскат с другими странами или перевозчиками своими опасениями относительно его радикализации. Также издание не конкретизировало, о каких именно радикальных взглядах идет речь.

В среду самолет Flydubai, следовавший по маршруту Дубай — Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании впоследствии подтвердили факт потасовки между пилотами во время полета. Позже в прессе появилась информация, что один из членов экипажа ранил второго ножом и намеревался спровоцировать авиакатастрофу.

Как впоследствии сообщили пассажиры рейса, в кабине пилотов возникла потасовка, в ходе которой нападавший ранил командира воздушного судна. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря двум другим пилотам авиакомпании Flydubai, которые случайно оказались на борту в качестве пассажиров. Вместе с ними ситуацию стабилизировали другие люди, после чего самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

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