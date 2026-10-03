Названо количество смертей из-за самого сильного Супер-Эль-Ниньо

Ученые утверждают, что самый сильный за всю историю наблюдений климатический феномен Эль-Ниньо может убить до 451 000 человек за шесть месяцев, предупреждая о новой смертельно опасной норме

Супер-Эль-Ниньо может повлиять не только на работу термостата, пишет New York Post. Согласно пугающему прогнозу Лаборатории климатического воздействия, аномалия теплой погоды может привести к 451 000 смертей, связанных с чрезмерной жарой, к февралю 2027 года.

Согласно статье, составленной учеными из Чикагского университета, Супер-Эль-Ниньо “приведет к тому, что чрезвычайно жарких дней будет на 44% больше, чем мы ожидали бы в обычный год”. Апокалиптический феномен уже привел к повышению температуры поверхности моря до 3,07°C, что является рекордом, установленным Эль-Ниньо в 2015-2016 годах, и ученые прогнозируют, что это может стать самым жарким событием за 1000 лет.

Согласно исследованию, последствия будут апокалиптическими. Из более чем 400 000 прогнозируемых смертей в период с июня по февраль, 239 000, по прогнозам, произойдут в ближайшие шесть месяцев.

Однако исследователи утверждают, что число жертв может быть еще выше, основываясь на прогнозах о том, что Эль-Ниньо продержится до весны, а остаточные последствия, такие как сверхъестественно высокие температуры и смертельные случаи, связанные с жарой, сохранятся до следующего лета.

По данным отчета, львиная доля прогнозируемых жертв будет сосредоточена на “Глобальном юге”. Нигерия может «похвастаться» самым высоким прогнозируемым числом погибших: с сентября по февраль из-за жары погибнут на 31 000 человек больше по сравнению с обычным годом.

Далее, согласно модели, следуют Индонезия с 19 300 дополнительными смертями и Судан с 17 600 предполагаемыми избыточными смертями. Между тем, в засушливом африканском регионе Сахель, который включает Нигер, Чад, Нигерию и Судан, по прогнозам, в ближайшие шесть месяцев от жары умрет 66 800 человек.

Между тем, согласно прогнозам, на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде и Камбодже, по прогнозам, погибнут еще 19 400 человек, вместе взятых.

Чтобы определить, к скольким дополнительным смертям может привести жара Эль-Ниньо, команда проанализировала температурные прогнозы и исторические данные о том, как жара влияет на смертность в более чем 24 000 регионах по всему миру.

“Полученные ”прогнозы смертности“ были основаны ”на сопоставлении месяцев среднего года, принимая 1996-2025 годы за базовую норму", – отметили исследователи.

К сожалению, эксперты предсказывают, что эти аномальные темпы - “открытки из будущего”, утверждая, что эти тревожные цифры могут стать новой нормой всего за десятилетия, если мы не адаптируемся.

Чтобы предотвратить эти ужасные последствия, исследователи призывают к срочным действиям в зонах повышенного риска. Хотя они отметили, что во многих регионах уже приняты профилактические меры, включая системы раннего предупреждения, точное прогнозирование температуры и более широкий доступ к технологиям охлаждения, они отметили, что эти решения не обязательно применимы в других регионах.

“Нам нужно сейчас собрать доказательную базу того, что работает, а затем инвестировать в подготовку и планирование”, - пишут исследователи. “Подготовка к более жаркому будущему потребует гораздо более детального, постоянно обновляемого понимания того, что спасает жизни в разных регионах, климате и системах здравоохранения”.

Однако предостережение заключается в том, что эти прогнозы являются проекциями, отмечает New York Post. Тем временем лобби, занимающееся проблемами изменения климата, сталкивается с повышенным вниманием к паническим заявлениям о глобальном потеплении.

Известный специалист по борьбе с изменением климата Билл Гейтс заявил, что повышение температуры во всем мире “не приведет к гибели человечества”, что является ошеломляющим опровержением его предыдущих заявлений.

Тем не менее, Эль-Ниньо уже обвиняют в различных катастрофах, включая лесные пожары в Индонезии, отсутствие решающих муссонных дождей в Индии и засухи в Центральной Америке.

Последние приводят к гибели сельскохозяйственных культур и животных и уменьшению стока воды в Панамском канале, что приводит к замедлению торговли.