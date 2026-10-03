Неадекватный россиянин устроил перформанс с раздеванием прямо на улице

В Тюмени задержали мужчину, который раздевался прямо на улице

В Тюмени очевидцы стали свидетелями неадекватных действий мужчины, который ходил по улице без одежды. Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 3 октября. Об этом пишет 72.ru.

По словам местной жительницы, неадекватный человек. раздевался на ходу прямо на одной из улиц города.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина снимает одежду возле одного из подъездов: сначала он снял штаны, а затем и остальную одежду. Судя по времени на видео, всё это продолжалось около 20–30 минут.

Как сообщил изданию информированный источник, мужчина, возможно, находился под воздействием наркотических веществ.

В полиции сообщили, что мужчину доставили в отдел. В настоящее время полицейские устанавливают полные обстоятельства произошедшего и дадут его действиям правовую оценку.

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