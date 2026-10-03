Нетрезвый россиянин пошел купаться у элитной турбазы и не выжил

В Волгоградской области в затоне у Краснослободска трагически погиб 30-летний мужчина. Трагедия произошла 2 октября во второй половине дня близ яхт-клуба у элитной турбазы. Об этом пишет V1.ru.

По словам очевидцев, компания из пяти человек, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, отдыхала на берегу общего доступа.

Мужчина полез купаться в опасное место и ушел под воду.

К моменту поступления сигнала спасателям пострадавший находился под водой около 30 минут. Водолазная группа обнаружила тело погибшего на глубине около 4 метров.

Читайте также:

«Дело об отравлении семьи из шести человек угарным газом взял на контроль глава СК»

«Россиянин решил прогуляться по городу в полицейской форме и был задержан»