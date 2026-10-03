Олимпийский чемпион по плаванию был задержан за насилие по отношению к младенцу

Французского чемпиона ОИ-2012 задержали за насилие против женщины и младенца

Французский олимпийский чемпион Амори Лево оказался в центре уголовного расследования в Париже. Бывшего пловца подозревают в угрозах в адрес своей партнёрши и физическом насилии в отношении их шестимесячного ребенка. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным источника, 40-летний бывший спортсмен был арестован в середине недели и доставлен в полицейский участок в 8-м округе французской столицы, где он проживает. Правоохранители проверяют обстоятельства нападения на ребенка, которого госпитализировали с подозрением на синдром сотрясения младенца. В отношении Лево также расследуются возможные угрозы, высказанные в адрес его спутницы.

Бывший пловец должен будет предстать перед судом, который определит дальнейшую меру пресечения на время следствия. Стоит отметить, что осенью 2025 года Лево уже был замешан в деле о мошенничестве с криптовалютой.

Амори Лево является чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Он завоевал золото в составе сборной Франции в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Всего в его активе четыре олимпийские медали. Спортивную карьеру он завершил в 2021 году.

Примечательно, что один из партнеров Лево по той эстафетной команде, Янник Аньель, в дальнейшем также был обвинен в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

Читайте материал по теме: СМИ: в Австралии автомобиль въехал в толпу людей

Также читайте: На Орбана могут завести уголовное дело за задержание украинских инкассаторов

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX