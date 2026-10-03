Онура Обута осудили почти на три года за ДТП с МотоТаней

В Турции вынесли приговор по делу о гибели МотоТани

Турецкий суд приговорил мотоциклиста Онура Обута к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о ДТП, в котором погибла российская мотоблогерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. О решении суда сообщила семья погибшей.

Во время заседания защита Обута вновь просила назначить дополнительную экспертизу обстоятельств аварии. Суд ходатайство отклонил, указав, что в материалах дела уже имеются необходимые экспертные заключения, передает SHOT.

По словам родственников Озолиной, имеющиеся в деле выводы специалистов подтверждают, что основная вина в столкновении лежала на Обуте. Ранее турецкие СМИ также сообщали о заключении судебно-медицинских экспертов, согласно которому Озолина нарушений не допустила, а Обут был признан основным виновником аварии из-за несоблюдения дистанции.

После рассмотрения материалов суд признал Обута виновным и назначил ему 2 года и 11 месяцев лишения свободы.

Мотивированное решение суда пока не опубликовано. Как сообщили близкие Озолиной, после его подготовки стороны получат две недели на обжалование. Семья погибшей допускает, что защита Обута воспользуется этим правом.

Татьяна Озолина погибла летом 2024 года на трассе Сёке — Милас в турецкой провинции Мугла. Она путешествовала на мотоцикле вместе с Онуром Обутом и еще одним участником поездки.

Первоначально обстоятельства аварии описывались противоречиво. Сам Обут после ДТП утверждал, что Озолина двигалась сзади и врезалась в его мотоцикл. В первых публикациях турецких СМИ также появлялась версия, что россиянка могла совершить неудачный маневр при обгоне грузовика.

Позднее эта картина изменилась после изучения записей камер, показаний очевидцев и результатов экспертиз. В одном из экспертных заключений указывалось, что Озолина затормозила из-за появившегося впереди грузовика, а двигавшийся следом Обут не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ее мотоцикл сзади.

В результате столкновения оба байкера упали. Озолина получила смертельные травмы, Обут был госпитализирован. После лечения его задержали, однако затем суд отпустил мужчину под судебный контроль.

Отдельным предметом разбирательства стали видеозаписи с места аварии. Родственники Озолиной заявляли, что на мотоциклах были установлены камеры, одна из которых после ДТП оказалась у Обута. Во время последующих судебных заседаний один из свидетелей подтвердил, что видел камеру и утверждал, что Обут забрал ее и остановил запись.

Процесс продолжался более двух лет. В июле 2026 года очередное заседание пришлось перенести, поскольку в суд не поступил новый экспертный отчет и не были возвращены оригиналы материалов дела. Рассмотрение продолжили осенью, после чего суд вынес обвинительный приговор.

Озолина была одной из самых известных российских мотоблогеров. В социальных сетях она публиковала материалы о путешествиях и поездках на мотоцикле и была известна под именем МотоТаня.

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