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Происшествия 2009

Пара из России потеряла миллион на родах за границей

Роды в Бразилии обернулись для россиянки потерей миллиона рублей

Роды в Бразилии обернулись для россиянки потерей миллиона рублей

Супружеская пара из Ставропольского края планировала организовать роды в Бразилии, чтобы новорождённый получил второе гражданство. 

Для этого супруги выбрали маршрут с транзитной остановкой в Африке. Стоимость такой поездки без участия специализированных агентств оценивается примерно в 15 тысяч долларов. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash". 

Во время путешествия, за полчаса до очередной посадки, у будущей матери началось кровотечение. Находившийся на борту врач диагностировал отслойку плаценты. После приземления в Эфиопии женщину срочно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Дальнейшие перелёты для неё были запрещены по состоянию здоровья.

В результате ребёнок появился на свет в Эфиопии, где местное законодательство не предусматривает предоставления гражданства новорождённым иностранцам. Так что младенец получит только российское гражданство.

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Автор:
Россия Бразилия Ставрополь Ставропольский край Африка

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