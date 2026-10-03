Пара из России потеряла миллион на родах за границей

Супружеская пара из Ставропольского края планировала организовать роды в Бразилии, чтобы новорождённый получил второе гражданство.

Для этого супруги выбрали маршрут с транзитной остановкой в Африке. Стоимость такой поездки без участия специализированных агентств оценивается примерно в 15 тысяч долларов. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash".

Во время путешествия, за полчаса до очередной посадки, у будущей матери началось кровотечение. Находившийся на борту врач диагностировал отслойку плаценты. После приземления в Эфиопии женщину срочно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Дальнейшие перелёты для неё были запрещены по состоянию здоровья.

В результате ребёнок появился на свет в Эфиопии, где местное законодательство не предусматривает предоставления гражданства новорождённым иностранцам. Так что младенец получит только российское гражданство.

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