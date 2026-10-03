Парень с аутизмом погиб после нападения агрессора в кризисном центре

Fox 5 Atlanta: пациент напал с вилкой на людей в психиатрическом центре США

В Миннеаполисе (крупнейший город штата Миннесота на севере США) 23-летний Брайс Хейз погиб после нападения в центре психиатрической помощи. По данным полиции, подозреваемый Дерек Дуэйн Фолкнер переходил из комнаты в комнату, нападая на пациентов с вилкой и используя содержимое огнетушителя.

Хейза обнаружили с опасными для жизни повреждениями. Позднее он умер. Еще четыре пациента получили травмы.

На пресс-конференции 2 октября родственники рассказали, что Хейз, у которого был аутизм, недавно переехал в Миннеаполис, чтобы жить самостоятельно. Адвокаты семьи поставили под сомнение порядок приема пациентов и достаточность персонала в учреждении, передает Fox 5 Atlanta.

На момент нападения Фолкнер находился на свободе под залогом по другим делам. В конце августа его задерживали по подозрению в покушении на убийство после предполагаемой стрельбы в коллегу из винтовки. Через несколько дней ему предъявили обвинения в нападении на четырех сотрудников больничного отделения неотложной помощи.

Семья требует выяснить, почему человек с такой историей оказался в одном учреждении с другими пациентами.

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