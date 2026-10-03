Пассажир застрелил водителя автобуса после спора об остановке и уехал на велосипеде

Полиция Лос-Анджелеса задержала 55-летнего Хосе Заяса по подозрению в убийстве водителя городского автобуса. По версии следствия, пассажир поссорился с мужчиной из-за пропущенной остановки, выстрелил в него, после чего снял велосипед с крепления автобуса и уехал.

Нападение произошло вечером 1 октября в районе Мар-Виста на западе Лос-Анджелеса. Автобус города Калвер-Сити находился возле пересечения улиц Сентинела и Митчелл. По данным полиции, внутри в тот момент находились всего четыре человека, включая водителя и Заяса.

Свидетели рассказали следователям, что между пассажиром и водителем возник спор. По одной из версий, мужчина был недоволен тем, что автобус проехал нужную ему остановку или поворот. Во время конфликта пассажир, как утверждает полиция, достал оружие из рюкзака и выстрелил в водителя.

Сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе примерно в 17:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили водителя с огнестрельным ранением.

Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Его имя на первоначальном этапе официально не раскрывалось.

Подозреваемый к приезду полиции уже исчез. По данным следствия, после стрельбы он вышел из автобуса, снял велосипед с переднего крепления транспортного средства и уехал на нем.

Розыск продолжался почти сутки. Около 14:00 следующего дня сотрудники полиции при содействии федеральной оперативной группы обнаружили Заяса на Мотор-авеню.

Его задержали и поместили под стражу по подозрению в убийстве. Размер залога установили в 3 млн долларов.

Следователи намерены передать материалы окружной прокуратуре Лос-Анджелеса в начале следующей недели. Именно прокуратура должна решить вопрос о предъявлении официального обвинения.

После гибели водителя власти Калвер-Сити временно остановили движение городских автобусов на выходные. Решение объяснили необходимостью дать сотрудникам транспортной службы время пережить гибель коллеги и получить психологическую помощь.

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