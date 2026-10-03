Подростки сожгли школу во французском Меце в ходе протестов

Подростки во время протестов подожгли школу имени Франсуа Рабле во французском Меце. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что учебное заведение полностью сгорело за одну ночь.

Во Франции на протяжении последних двух недель проходят массовые беспорядки, в которых участвуют подростки. Учащиеся школ и вузов требуют улучшить условия обучения и пересмотреть учебные графики. Недовольство нехваткой педагогов и состоянием школ переросло в массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией и погромами.

До этого в четверг утром в лицее имени Нельсона Манделы в Нанте на западе Франции во время протестов вспыхнул пожар.

Также глава совета региона Овернь-Рона-Альпы Фабрис Панкук заявил, что ущерб от протестов старшеклассников во Франции достиг 38 миллионов евро.

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