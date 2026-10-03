Поиски ребенка в акватории моря продолжаются 4 сутки

На Сахалине четвертые сутки ищут смытого волной с пирса 13-летнего ребенка

В районе Холмского порта на Сахалине продолжаются поиски 13-летнего ребенка, пропавшего 29 сентября. Спасатели МЧС России задействуют все доступные силы и средства для установления местонахождения несовершеннолетнего.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в море тело мальчика приблизительно в 20 метрах от береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС Сахалина. Несмотря на риск для собственной жизни, сотрудники предприняли попытки добраться до ребенка, однако сильное волнение моря не позволило извлечь его из воды.

После улучшения погодных условий к поисковой операции подключились водолазы поисково-спасательного отряда. Специалисты 4 сутки обследуют дно, последовательно расширяя зону поиска. Работу водолазов существенно затрудняет крайне низкая видимость, не превышающая 10 сантиметров.

Дополнительно применяется телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, предоставленный областным управлением обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Помощь в обследовании береговой полосы и акватории оказывают добровольцы и местные жители.

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