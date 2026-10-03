Полуторагодовалый малыш отравился препаратом для похудения

В Москве маленький ребенок ввел себе полную дозу препарата для похудения матери

В столичную больницу был доставлен полуторагодовалый ребенок с симптомами тяжелого отравления. Причиной госпитализации стал препарат для снижения веса в крови мальчика.

Как пояснила мать пострадавшего, она использует лекарственное средство и хранит его в холодильнике, сообщает телеграм-канал Baza. По словам женщины, в какой-то момент шприц с препаратом оказался в руках малыша. Ребенок ввел себе полную дозу содержимого, которая составила 10 миллиграммов.

Ухудшение состояния мальчика наступило практически незамедлительно. У малыша началась рвота, появилась выраженная слабость. Ребенок испытывал постоянную жажду, но при этом каждый глоток воды провоцировал новый приступ тошноты. Мать вызвала скорую помощь, после чего малыша срочно госпитализировали.

Ранее в Махачкале произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадал мужчина. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Мужчина был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.

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