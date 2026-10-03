После сообщений о травле детей в Москве возбуждено уголовное дело

СК взял на контроль дело о нападениях подростков на детей на востоке Москвы

Главой СК РФ дано поручение руководителю ГСУ СК по городу Москве подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Исполнение этого поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.

Основанием для разбирательства стали публикации в социальных медиа. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Согласно распространенной информации, в одном из районов на востоке Москвы группа подростков совершала нападения на детей: их избивали, а происходящее снимали на видео.

По указанному факту ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело. Доклад о том, как продвигается расследование, будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета.

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