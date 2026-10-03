Появились подробности инцидента в Шереметьево, где пассажирка убила новорожденного

"112": убившая ребенка в Шереметьево пассажирка отказывалась от помощи

Появились подробности инцидента в аэропорту Шереметьево, где пассажирка родила ребенка и убила его в туалете, а позже скончалась сама. Об этом сообщает «112».

По информации телеграм-канала, пассажирка прибыла рейсом из Антальи. Инцидент произошел 3 октября 2026 года.

Погибшую опознали как 30-летнюю Наталью. Женщина почувствовала схватки и направилась в туалет терминала С. Там она самостоятельно родила живого младенца, перерезала пуповину и осталась сидеть на полу, подпирая дверь ногами.

Очевидцы пытались узнать, нужна ли ей помощь, но пассажирка отказывалась.

Женщина засунула новорожденному в рот туалетную бумагу, перекрыв доступ кислорода, после чего выбросила тело в мусорное ведро.

Вскоре россиянке стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали с обильным маточным кровотечением, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время в обстоятельствах двойной трагедии разбирается следствие.

Читайте также:

«Россиянка задушила новорожденного ребенка в аэропорту и умерла»

«Труп нашли в пруду: мать и дочь из мести заказали убийство россиянки»