Появились подробности о фигуре устроившего теракт в пассажирском самолете летчика

Устроивший резню в воздухе пилот был замечен в экстремизме

В социальных сетях обнаружены изображения подозреваемого в совершении террористического акта на рейсе авиакомпании Flydubai. Пилот, подозреваемый в нападении на другого пилота на борту самолета Flydubai, следовавшего рейсом из Эмиратов в Тель-Авив в среду, был уволен с предыдущего места работы в национальной авиакомпании Омана в прошлом году из-за опасений по поводу его экстремистских взглядов, сообщили CNN два источника, знакомых с ситуацией.

По словам двух источников и израильского чиновника, пилот - гражданин Омана по имени Хамам аль-Хаммами, сообщает CNN. Саудовские государственные СМИ также назвали имя аль-Хаммами. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах в семье отца-омана и матери-сирийки и провел несколько лет своей жизни в ОАЭ, добавил один из источников.

В профиле на LinkedIn под ником Хамам аль-Хаммами говорилось, что он проработал в Oman Air семь лет, уволившись в феврале 2025 года, а затем поступил на работу в компанию Royal Air Maroc в июне 2025 года и уволился в январе 2026 года. На странице не упоминалась компания Flydubai. Один из источников подтвердил, что профиль принадлежал пилоту Flydubai, участвовавшему в инциденте в среду. Впоследствии профиль был удален, отмечает CNN.

Второй источник, дипломат из региона, сообщил CNN, что подозреваемый был отстранен от летной подготовки из-за опасений по поводу его радикальных взглядов и получил другую должность в национальной авиакомпании Омана.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подозреваемый, как полагают, прошел “идеологическую обработку радикальными исламистами”.

Израильский чиновник сообщил CNN, что аль-Хаммами проработал на Flydubai всего восемь месяцев. Четвертый источник сообщил, что предполагаемый нападавший ранее работал в марокканской авиакомпании Royal Air Maroc.

Эти разоблачения вызовут обеспокоенность по поводу важности проверки биографических данных при приеме на работу в авиационную компанию, подчеркивает CNN.

Компания Flydubai заявила, что не может предоставить комментарии, пока расследование инцидента продолжается.

В профиле LinkedIn было размещено только два сообщения, и оба были опубликованы в среду, примерно через девять часов после инцидента.

Неясно, кто опубликовал эти сообщения и были ли они запланированы заранее.

В первом посте была опубликована серия видеороликов, снятых в кабинах самолетов Boeing 737 Max. Самолет, который вылетел в Саудовскую Аравию во время инцидента в среду, был самолетом Flydubai 737 Max 8.

В одном из роликов, который CNN привязал к международному аэропорту Дубая, человек, снимающий происходящее, приближает самолет, принадлежащий израильской авиакомпании El Al.

На видео на экране кабины пилота был показан номер рейса – OMA624 – и дата, 11 октября 2023 года. Номер рейса соответствует рейсу, который обычно совершается из Дубая в Маскат. Дата соответствует периоду, в течение которого он работал в Oman Air.

В других фрагментах видео показаны другие самолеты El Al, а также один самолет Arkia, другой израильской авиакомпании.

Видео заканчивается фотографией Аймана аль-Завахири, возглавившего "Аль-Каиду"* (запрещенная в России террористическая организация) после смерти Усамы бен Ладена, и фотографией Хумама Халиля Абу-Мулаля аль-Балави, который убил девять человек, включая семерых американских офицеров ЦРУ и подрядчиков, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в 2009 году, и был лоялен к «Аль-Каиде»*.

На втором посте, созданном с помощью искусственного интеллекта, изображены три самых священных места ислама - Мекка, Медина и Иерусалим, – соединенные непрерывным светящимся следом. На заднем плане читается вызывающее стихотворение, в котором говорится о неприятии унижения, не боящихся смерти и отстаивающих свое достоинство.

На странице Аль-Хаммами в соцсети указано, что он учился в Новом университете Бакингемшира в Англии. Источник в университете подтвердил CNN, что человек с таким именем прошел трехлетний курс дистанционного обучения и в 2023 году получил степень по авиационному менеджменту.

Анализ CNN удаленного аккаунта аль-Хаммами в Twitter показывает, что он глубоко религиозен и имел женоненавистнические взгляды. В удаленных сообщениях аль-Хаммами рассказывал о трудностях, с которыми столкнулась его мать, пытаясь найти ему будущую жену, которая согласилась бы на его условия: носить никаб, закрывать лицо, и перестать работать после свадьбы.

“Они все отказались. Затем моя мать сказала им: ”Мой сын - пилот", и они все внезапно согласились", - говорилось в посте от февраля 2022 года.

В постах также высказывались претензии к рабочим местам со смешанным полом, утверждая, что они оказывают разлагающее воздействие на женщин.

“Сколько респектабельных, религиозных девушек были загублены в смешанной рабочей среде и подверглись манипуляциям?” говорилось в сообщении от января 2022 года.

Почти 3000 удаленных твитов, опубликованных в период с 2021 по 2022 год, были проанализированы и отсортированы с использованием модели семантического поиска на базе искусственного интеллекта.

Растет число вопросов по поводу того, как гражданину Омана, который не признает Израиль, было разрешено выполнять функции пилота на рейсе в Тель-Авив, несмотря на строгие меры авиационной безопасности Израиля.

Израильский чиновник сообщил CNN в среду, что несколько израильских агентств, включая Шабак, Моссад, военные и Министерство транспорта, расследуют, как оманский пилот оказался в составе экипажа самолета.

В четверг генеральный прокурор ОАЭ начал расследование того, было ли нападение связано с “террористической деятельностью” и предполагало ли оно какое-либо “предварительное планирование или руководство”, сообщило государственное информационное агентство WAM.

Власти ОАЭ обладают юрисдикцией для расследования инцидента, поскольку воздушное судно зарегистрировано в стране, а законодательство ОАЭ применяется к преступлениям, совершенным на борту этих самолетов, даже если они происходят за пределами территории страны, сообщает WAM.

Поздно вечером в среду Нетаньяху сообщил корреспонденту CNN Джиму Шютто, что нападавший был допрошен в Саудовской Аравии, куда был перенаправлен самолет, и к расследованию был привлечен Израиль.

“Я разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бен Зайедом, и он согласился, что Израиль присоединится к допросам”, - сказал он.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.