Появились подробности смерти Кашпировского

Shot: Кашпировский перенёс экстренную операцию за несколько месяцев до смерти

За несколько месяцев до смерти 87-летний Анатолий Кашпировский перенес экстренную операцию в связи с обнаруженной злокачественной опухолью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной смерти гипнотизера, известного как «главный маг СССР», стала острая сердечная недостаточность. Он скончался у себя дома в Москве в 06:40 утра.

Согласно данным издания, несколько месяцев назад Кашпировский жаловался на сильные боли в области живота. Состояние значительно ухудшилось на фоне самолечения — ему дома ставили капельницы с антибиотиками.

После госпитализации психотерапевту провели стентирование и взяли биопсию, которая подтвердила наличие опухоли.

В связи с болезнью все «лечебные сеансы» Кашпировский перенес на сентябрь, однако они не состоялись. Последние публичные выступления экстрасенса прошли два года назад. На днях на его канале в социальных сетях появились видео с выступления 2025 года, в котором он рассуждал о здоровье сердца.

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