Пожар во Владикавказе унес жизни двух человек

МЧС сообщило о гибели двух человек при пожаре во Владикавказе

Два человека погибли в результате возгорания в многоквартирном доме во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии.

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

В ходе тушения огня спасатели вывели из опасной зоны 27 человек. Пятерым жильцам, включая одного ребенка, потребовалась помощь огнеборцев для эвакуации. При разборе завалов и проверке помещений были обнаружены тела двоих погибших.

Специалисты устанавливают причины возгорания.

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