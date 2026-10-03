В Испании при обрушении конструкции в баре пострадали 12 человек

В испанском автономном сообществе Риоха произошло обрушение конструкции в баре — в результате пострадали не менее 12 человек. Об инциденте рассказала газета La Rioja.

ЧП случилось в населённом пункте Сан‑Висенте‑де‑ла‑Сонсьерра. В момент обрушения в заведении находились примерно 50 посетителей. Кроме того, из‑за происшествия частично обрушилась стена в расположенном рядом жилом доме — к счастью, в тот момент в нём никого не было.

Медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим: девятерых госпитализировали, ещё троим оказали помощь прямо на месте.

На место оперативно прибыли пожарные, а также специалисты службы гражданской защиты — в том числе кинолог с собакой. После тщательного обследования завалов спасатели подтвердили, что под обломками людей нет.

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