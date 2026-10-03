Пьяный киевский слесарь угнал трамвай

В Киеве нетрезвый сотрудник депо незаконно завладел трамваем и попытался совершить на нем поездку по городскому маршруту, сообщила Национальная полиция Украины.

«20-летний киевлянин, находясь вечером на территории предприятия, убедился, что вблизи никого нет, после чего зашел в кабину трамвая, запустил его и двинулся по одному из маршрутов в направлении станции метро “Бориспольская”», — заявили в ведомстве.

Для того чтобы принудительно остановить общественный транспорт, сотрудникам предприятия пришлось экстренно обесточить контактную сеть. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя и провели медицинское освидетельствование. Проведенный тест на алкотестере зафиксировал наличие алкоголя в организме задержанного.

«Во время проверки мужчины на состояние опьянения прибор “Драгер” показал 1,41 промилле», — отметили в полиции.

Свой поступок молодой человек объяснил страстью к электротранспорту. По словам задержанного, он решился на угон потому, что ему «очень нравится ездить на этом виде транспорта». В настоящее время правонарушителю официально объявлено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.