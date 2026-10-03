Раскрыто число пострадавших от атак ВСУ

В Донецке при атаках ВСУ пострадали 15 человек

В ДНР 15 мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ за день. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации главы и правительства республики.

В Куйбышевском районе Донецка пожарный расчет подвергся повторной атаке ударного БПЛА. Пострадали восемь сотрудников МЧС России. Также ранен мужчина 1950 года рождения.

Еще пострадавшие зафиксированы в Киевском районе и на нескольких трассах, включая Мариуполь — Донецк, Мариуполь — Волноваху и Авдеевку — Ясиноватую. На дороге Нижняя Крынка — Коммунар ранена женщина.

Повреждены 14 жилых домостроений, 6 объектов гражданской инфраструктуры, две пожарные автоцистерны и автомобили. Сведения о последствиях атак продолжают поступать.

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