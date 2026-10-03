Раскрыто имя напавшего на конвой в поезде Владикавказ - Адлер

Напавшим на конвой в поезде Владикавказ - Адлер, следовавшем по Кабардино-Балкарии, оказался Дмитрий Пушкарёв, известный как «магаданский Эскобар». Недавно он был экстрадирован из Грузии по делу о наркопреступлениях. Об этом сообщает «База».

По данным источников телеграм-канала, 43-летнему мужчине грозило пожизненное заключение, что могло стать причиной его попытки побега.

В 2023 году он организовал поставку крупной партии наркотиков в Магаданскую область, где участники преступной группы, используя молочную ферму, выращивали наркосодержащие растения и хранили их урожай под контролем Пушкарёва.

Он также вел интернет-магазин и в январе 2024 года передал соучастнику более 1,3 кг наркотиков через тайник, что привлекло внимание правоохранительных органов.

После того как Пушкарёв вместе с сообщниками сбежал за границу, его объявили в международный розыск, и вскоре он был задержан в Грузии. 24 сентября Пушкарёв и его сообщник были экстрадированы в Россию.

Пушкарёву предъявлялись обвинения в создании преступного сообщества, покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, незаконном приобретении и хранении прекурсоров, а также незаконном культивировании наркосодержащих растений.

При попытке побега Пушкарёв напал на конвой, в результате чего один конвоир из Ставропольского края погиб, еще три человека получили ранения.

Нападавший был застрелен в ходе инцидента. Сотрудники ФСИН, участвовавшие в задержании, будут представлены к государственным наградам.

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