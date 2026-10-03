Раскрыты новые подробности об убившей ребенка в туалете аэропорта россиянке

Убившая новорождённого в туалете Шереметьево скрывала свою беременность от семьи

Стали известны новые подробности трагедии в аэропорту Шереметьево, где 30-летняя Наталья родила ребенка, убила его и скончалась сама. Об этом пишет Mash.

Как выяснилось, женщина скрывала свою беременность от семьи. Вместе с ней в Россию прилетели 11-летняя дочь и 38-летний гражданский муж. По словам мужчины, он не знал о беременности супруги.

Он заметил округлившийся живот еще на отдыхе в Турции, но не стал ничего спрашивать, а на здоровье Наталья не жаловалась.

По прилете в Москву семья направилась в зону выдачи багажа. Россиянка, почувствовав схватки, вышла в туалет, где закрылась в кабинке и подперла дверь ногами, отказываясь от помощи очевидцев.

Там она самостоятельно родила живого младенца, перерезала пуповину, засунула новорожденному в рот туалетную бумагу, перекрыв доступ кислорода, и выбросила тело в мусорное ведро.

Вскоре женщине стало плохо из-за обильного маточного кровотечения. Очевидцы вызвали скорую помощь, Наталью госпитализировали, однако спасти ее не удалось — она скончалась в больнице.

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