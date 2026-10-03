Мэрия могла получить лишние миллионы после аферы со статистикой

В Японии мэрию обыскали после появления тысяч фиктивных жителей

Полиция японской префектуры (мэрии) Тояма провела обыск в мэрии одноименного города по делу о предполагаемой фальсификации данных переписи населения 2025 года. Следствие считает, что несколько муниципальных служащих могли искусственно увеличить число жителей как минимум на 2000 человек, в том числе создавая фиктивные анкеты для фактически пустующих домохозяйств.

Около 10 сотрудников полиции прибыли в здание мэрии утром 3 октября. Следственные действия проводились в том числе в подразделении, отвечавшем за организацию переписи. Основанием стало подозрение в нарушении закона о статистике.

Уголовное расследование началось после того, как Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии обнаружило серьезные расхождения в данных Тоямы. 29 сентября ведомство направило в полицию заявление в отношении пока не названных сотрудников муниципалитета.

Предварительные результаты переписи, опубликованные в мае, показывали, что в Тояме проживают 402 133 человека. Однако после проверки окончательная численность населения составила 399 197 человек. Разница достигла 2936 человек. Министерство считает, что как минимум более 2000 жителей могли быть добавлены в статистику искусственно.

По версии следствия, сотрудники мэрии могли создавать поддельные переписные листы и заново включать в учет домохозяйства, которые ранее исключили из-за отсутствия реально проживающих там людей. Предполагается, что в таких действиях участвовали несколько муниципальных служащих.

Расхождение обнаружили при последующей проверке статистических данных. В сентябре представители статистического управления центрального правительства приезжали в Тояму для выяснения обстоятельств.

История получила дополнительное развитие из-за системы межбюджетных перечислений. Предварительная численность населения использовалась при расчете местного налога на 2026 финансовый год.

По оценке самой мэрии, из-за завышенного количества жителей город мог получить примерно на 60 млн иен больше бюджетных средств, чем ему полагалось бы при использовании окончательных данных переписи.

Мэр Тоямы Хирохиса Фудзии отверг предположение, что возможная фальсификация была связана с желанием любой ценой сохранить численность населения города выше психологически важной отметки в 400 тысяч человек.

Он также заявил, что руководство мэрии не давало сотрудникам указаний увеличивать показатели. При этом глава города признал серьезность ситуации и сообщил, что готов взять на себя ответственность после установления обстоятельств.

После начала расследования власти также решили перевести руководителей подразделения, участвовавшего в проведении переписи, на другие должности. В мэрии объяснили решение необходимостью сохранить нормальную работу муниципальных служб на фоне следственных действий.

Полиции теперь предстоит установить, кто именно создавал фиктивные анкеты, сколько ложных записей попало в предварительную статистику и существовала ли договоренность между сотрудниками.

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